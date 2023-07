সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন নবাগত পুলিশ সুপার এ.এইচ.এম আবদুর রকিব

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন নবাগত পুলিশ সুপার এ.এইচ.এম আবদুর রকিব

নিজস্ব প্রতিবেদক কুষ্টিয়া :- সোমবার (২৪ জুলাই) দুপুর দুইটায় পুলিশ সুপারের সভাকক্ষে নবাগত পুলিশ সুপার এ এইচ এম আবদুর রকিব (বিপিএএ, বিপিএম, পিপিএম(বার) কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব কেপিসি ও সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। নবাগত পুলিশ সুপার এ সময় কুষ্টিয়ার নানা সমস্যা নিয়ে সাংবাদিকদের বক্তব্য শুনেন। সাংবাদিকদের বক্তব্য শেষে নবাগত পুলিশ সুপার জানান, কোন থানাতে মামলা, অভিযোগ কিংবা জিডি করতে কোন টাকা লাগবে না। আমি ওসিদের বলে দিয়েছি এ ধরনের কোন অভিযোগ আসলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয়া হবে ।জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবা বাড়ানোই হবে তার প্রথম কাজ। কিশোর গাং চুরি,ডাকাতি,চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মাদকসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন।নবাগত পুলিশ সুপার হয়রানি ও দুর্নীতিমুক্ত পুলিশি সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুলিশের ইতিবাচক কাজে সাংবাদিকদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।সাংবাদিকরা যাতে নিরাপদে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারেন তারও প্রতিশ্রুতি দেন নবাগত পুলিশ সুপার। এ সময় বিভিন্ন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি আফরোজা আক্তার ডিউ, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব কেপিসি ও সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব কেপিসির সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা ও সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান সহ প্রিন্ট ও ইলেট্রনিক মিডিয়া, স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক, সাংবাদিকরাসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

