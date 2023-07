নওগাঁর পত্নীতলায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত

ব্রেলভীর চৌধুরী, নওগাঁ প্রতিনিধি – জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে মৎস্য সম্পদের সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি অর্জনে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে সোমবার নওগাঁর পত্নীতলায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্যদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা সভা কক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। “নিরাপদ মাছের ভরবো দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ ” এই প্রতিপাদ্যেকে সামনে রেখে উক্ত মত বিনিময় সভায় মৎস্য সম্প্রসারণ অফিসার মোছাঃ মহসিনা পারভীনের সঞ্চালনায় ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছাঃ রুমানা আফরোজের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল গাফ্ফার। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদ রাহাত। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপজেলা মৎস্য অফিসার আবু সাঈদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার মনোরঞ্জন পাল, উপজেলা নির্বাচন অফিসার জাহিদুর রহমান, জাতিয় মহিলা সংস্থার সমন্বয়ক আমিনুল হক, পত্নীতলা প্রেসক্লাব ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব বুলবুল চৌধুরী সহ অন্যান্য কর্মকর্তা, সাংবাদিকবৃন্দ, মৎস্য চাষি, মৎস্য জীবি, আড়ৎদার, মৎস্য ব্যবসায়ী, সূধীজন প্রমুখ।

