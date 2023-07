নব নিযুক্ত নৌবাহিনীর প্রাধান এম নাজমুল হাসান কে ভাইস এডমিরাল পদমর্যাদর ব্যাজ পরিয়ে দিলেন সেনা ও বিমান বাহিনীর প্রধান।

Reporter Name Update Time : মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই, ২০২৩ ৬৭ Time View

নব নিযুক্ত নৌবাহিনীর প্রাধান এম নাজমুল হাসান কে ভাইস এডমিরাল পদমর্যাদর ব্যাজ পরিয়ে দিলেন সেনা ও বিমান বাহিনীর প্রধান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল অবসর প্রাপ্ত তারিক আহমেদ সিদ্দিকি, ব্যাজ পরিয়ে দেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ ও বিমান বাহিনীর প্রধান এম নাজমুল হাসান ।

Please Share This Post in Your Social Media

এই বিভাগের আরও খবর