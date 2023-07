ইসলামি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সভা অনুষ্ঠিত

Reporter Name Update Time : বুধবার, ২৬ জুলাই, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২৬ জুলাই, ২০২৩ ৭৮ Time View

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৬ জুলাই, ২০২৩, বুধবার ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান আহসানুল আলম। ইউসুফ আবদুল্লাহ আল-রাজি এবং ড. তানভীর আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান, অন্যান্য পরিচালক, মোহাম্মদ মনিরুল মওলা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবং জে.কিউ.এম. হাবিবুল্লাহ, এফসিএস, ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানি সচিব সভায় উপস্থিত ছিলেন। (নজরুল ইসলাম)

জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি

