নওগাঁর পত্নীতলায় সড়ক দুর্ঘটনায় দু’জনের মৃত্যু।

বুধবার, ২৬ জুলাই, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২৬ জুলাই, ২০২৩ ৮৯ Time View

ব্রেলভীর চৌধুরী, নওগাঁ প্রতিনিধি: – নওগাঁর পত্নীতলায় বুধবার রাত আনুঃ দুইটায় নজিপুর- সাপাহার সড়কের পেজাপাড়া এলাকায় মাছ ও আম পরিবহনকারী দুটি পিকআপ গাড়ির মুখোমুখী সংঘর্ষে দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে নজিপুর সাপাহার সড়কের পেজাপাড়া এলাকায় আম ও মাছ পরিবহনকারী দুটি পিকআপ গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এসময় পত্নীতলা ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত দু’জনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনায় মৃত দু’জন কুড়িগ্রাম জেলার যোথগবরগদাম এলাকার রহিম উদ্দিনের পুত্র রফিকুল ইসলাম ও রাজারহাট থানার রথিরাম এলাকার জরিফ উদ্দিনের পুত্র শাহিন বলে পত্নীতলা থানার অফিসার ইনচার্জ পলাশ চন্দ্র দেব নিশ্চিত করেছেন।

