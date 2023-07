পরিবেশ রক্ষায় চাঁপাইনবাবগঞ্জে আইএফআইসি ব্যাংকের বৃক্ষ রোপণ ও বিতরণ

পরিবেশ রক্ষায় চাঁপাইনবাবগঞ্জে আইএফআইসি ব্যাংকের বৃক্ষ রোপণ ও বিতরণ

বুধবার, ২৬ জুলাই, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২৬ জুলাই, ২০২৩ ৮১ Time View

আখতার হোসেন আজাদ চাঁপাই : – আজ (২৬ জুলাই) বেলা ১১টায় শহরের কালেক্টরেট গ্রীন ভিউ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে দেবদারু গাছের চারা বিতরণ করেন ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক সোহেল রানা। এছাড়াও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নিম ও সুপারি গাছের চারা রোপণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন কালেক্টরেট গ্রীন ভিউ উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রুখসানা খাতুন ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে রুখসানা খাতুন বলেন, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনজীবন যেভাবে হুমকির মুখে পড়েছে, তাতে বৃক্ষ রোপণের কোনো বিকল্প নেই। এসময় তিনি শিক্ষার্থীদের নিজ উদ্যোগে বাড়ির আশেপাশে ফাঁকা স্থানে গাছ লাগানোর আহ্বান করেন। বৃক্ষ রোপণ ও বিতরণ কর্মসূচি সোহেল রানা বলেন, সবুজ পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইএফআইসি ব্যাংক নানামুখী কর্মসূচি পালন করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় আজ দেশব্যাপী ১৩০০ শাখা ও উপশাখায় আমাদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি, আজকের কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বৃক্ষরোপণে উজ্জীবিত হবে এবং পরিবেশ রক্ষায় আরো সচেতন হবে।

