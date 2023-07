মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে নৌবাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাত

Reporter Name Update Time : বুধবার, ২৬ জুলাই, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২৬ জুলাই, ২০২৩ ৮৩ Time View

জাতীয় ডেস্ক :- ঢাকা, ২৬ জুলাই ২০২৩ঃ মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এর সাথে আজ বুধবার ২৬ জুলাই ২০২৩, বঙ্গভবনে নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি সৌজন্য সাক্ষাত করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি নৌবাহিনী প্রধানকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র এলাকার সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ এ অঞ্চলের সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকার সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে ফোর্সেস গোল ২০৩০ বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ ত্রিমাত্রিক, দক্ষ ও চৌকস বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করে বলেন, নৌবাহিনী প্রধানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আরো আধুনিক, প্রযুক্তিসম্পন্ন এবং শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হবে। নৌবাহিনী প্রধান দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা কামনা করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি নৌবাহিনী প্রধানের সাফল্য কামনা করেন। সাক্ষাতকালে রাষ্ট্রপতির সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন । এর আগে নৌবাহিনী প্রধান সেনাবাহিনী প্রধান, বিমানবাহিনী প্রধান এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

