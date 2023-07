ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজ স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পুরস্কার জিতেছে

Reporter Name Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই, ২০২৩ ৬৪ Time View

ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড (আইবিএসএল) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) থেকে স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পুরস্কার-২০২২ অর্জন করেছে। 25 জুলাই 2023, মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক সম্মেলনে আইবিএসএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোঃ জাহিদুল ইসলাম, এফসিএমএ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপির হাতে পুরস্কার তুলে দেন। বিএসইসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবায়াত-উল-ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সেলিম উল্লাহ। পুঁজিবাজারে আইবিএসএল-এর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্টক ব্রোকার এবং স্টক ডিলার ক্যাটাগরিতে বিএসইসি এই পুরস্কার প্রদান করে।

Please Share This Post in Your Social Media

এই বিভাগের আরও খবর