কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর চেক বিতরণ করেন-হানিফ এমপি

স্টাফ রিপোর্টর :- কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রদত্ত সাংবাদিকদের চিকিৎসাজনিত আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়।৩০জুলাই ২০২৩ রবিবার বেলা ১১টায় সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার আয়োজনে এই চেক বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সভাপতি হাজ্বী রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব এর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক মাহমুদ হাসান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ (এমপি), বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা,প্রকৌশলী ফারুকুজ্জামান, বিএফইউজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন এর সহ-সভাপতি আফরোজা আক্তার ডিউ। এসময় সাংবাদিকদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব-কেপিসির সাধারণ সম্পাদক ও জিটিভি জেলা প্রতিনিধি সোহেল রানা,বিটিভি জেলা প্রতিনিধি তরিকুল ইসলাম, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর জেলা প্রতিনিধি শরিফ বিশ্বাস, নিউজ টোয়েন্টিফোর স্টাফ রিপোর্টার জাহিদুজ্জামান,এনটিভি জেলা প্রতিনিধি সাবিনা ইয়াসমিন শ্যামলি,আরটিভি জেলা প্রতিনিধি শেখ হাসান বেলাল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট জেলা প্রতিনিধি মিলন উল্লাহ, দেশ টিভি জেলা প্রতিনিধি নাহিদ হাসান তিতাস,গণকন্ঠ জেলা প্রতিনিধি সাইফ উদ্দীন আল-আজাদ,সকালের সময় জেলা প্রতিনিধি চাঁদ আলি,গণমুক্তি জেলা প্রতিনিধি হাফিজুর রহমান জীবন,বাংলাদেশের আলো জেলা প্রতিনিধি সুমন মাহমুদ,সময়ের আলো জেলা প্রতিনিধি ইসমাইল হোসেন, লাখোকন্ঠ জেলা প্রতিনিধি সামরুজ্জামান সামুন,ভোরের চেতনা জেলা প্রতিনিধি এইচ,এম, বেলাল,জাহিদুল হক ডন, আক্তারুন্নবী মনা,টুটুল, সুমন সহ অসংখ্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ।

