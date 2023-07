কুষ্টিয়া দৌলতপুর বৈরাগীরচর পদ্মা নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়া দৌলতপুর বৈরাগীরচর পদ্মা নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

Reporter Name Update Time : সোমবার, ৩১ জুলাই, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ৩১ জুলাই, ২০২৩ ৬৬ Time View

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি :- কুষ্টিয়ার দৌলতপুর বৈরাগীরচর পদ্মা নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির ভাসমান লাশ উদ্ধার করেছে দৌলতপুর থানা পুলিশ।৩০ জুলাই, সন্ধ্যা ৭টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার ৪ নং মরিচা ইউনিয়নের বৈরাগীরচর বাজার সংলগ্ন মন্ডলপাড়া ঘাটের নিচে পদ্মা নদী থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। মৃত ব্যাক্তির পরিচয় জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, গেঞ্জি ও প্যান্ট পরা এক ব্যক্তির লাশ বৈরাগীরচর মন্ডলপাড়া ঘাট-পদ্মা নদীতে ভাসতে দেখে নদীপাড়ের লোকজন, পরে দৌলতপুর পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে দৌলতপুর থানা পুলিশ পদ্মা নদী থেকে ভাসমান অর্ধগলিত লাশটি উদ্ধার করে ডাঙ্গায় তোলে। তবে স্থানীয় সূত্রে আরো জানা যায়, ৩ মাস পূর্বে একই এরিয়া থেকে এমন আরো একটি লাশ উদ্ধার করেছিলো দৌলতপুর থানা পুলিশ,সেই উদ্ধার লাশের বিষয়ে মামলা হয়েছিলো দৌলতপুর থানাতে, তবে সেই হত্যা মামলার সাথে জড়িত বেশ কিছু ব্যাক্তি ধরাছোঁয়ার বাইরে।মামলার পূর্ণ তদন্ত শেষ হয়নি ও চূড়ান্ত প্রতিবেদনয়ো হয়নি। লাশ উদ্ধারের বিষয়ে দৌলতপুর থানার ওসি (তদন্ত) রাকিবুল ইসলাম জানান, পদ্মা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লাশটি নৌ-পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

