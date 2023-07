শুভেচ্ছা সফরে ইতালিয়ান নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন 

শুভেচ্ছা সফরে ইতালিয়ান নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন

নিজস্ব প্রতিবেদক :- ঢাকা, ৩০ জুলাই ২০২৩ :- চার দিনের শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদশ এসে পৌঁছেছে ইতালিয়ান নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইটিএস মরোসিনি( ITS MOROSINI) । আজ রবিবার (৩০ জুলাই ২০২৩) জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে এসে পৌঁছালে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের চিফ স্টাফ অফিসার ক্যাপ্টেন ফয়েজ জাহাজটিকে স্বাগত জানান। এসময় নৌবাহিনীর সুসজ্জিত বাদকদল ঐতিহ্যবাহী রীতিতে ব্যান্ড পরিবেশন করে । জাহাজটিক স্বাগত জানাতে অন্যান্যদের মধ্যে বাংলাদশ নিযুক্ত ইতালিয়ান হাইকমিশনের প্রতিনিধিসহ নৌবাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন । এর আগে সফরকারী জাহাজটি বাংলাদেশের জলসীমায় এসে পৌঁছালে বাংলাদশ নৌবাহিনীর জাহাজ ‘প্রত্যাশা’ অভ্যর্থনা জানায়। সফররত জাহাজটিতে সর্বমোট ১৩০ জন কর্মকর্তা ও নাবিক রয়েছে । ১৪৩ মিটার দৈর্ঘ্যের ইতালিয়ান এই জাহাজটির অধিনায়কের দায়িত্বে রয়েছেন কমান্ডার জিওভানি মন্নো, ( COMMANDER GIOVANNI MONNO) বাংলাদেশে অবস্থান কালীন জাহাজটির অধিনায়ক কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল , কমান্ডার বিএন ফ্লিট এবং চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তপক্ষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করবেন । সফরকারী জাহাজটির কর্মকর্তা এবং নাবিকগণ বানৌজা ঈসাখান, বাংলাদশ নেভাল একাডেমি, নৌবাহিনীর সমর কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার এন্ড ট্যাকটিস’ (এসএমডব্লিউটি), বাংলাদশ নৌবাহিনী পরিচালিত বিশেষ চাহিদা সম্পন শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ‘বিএন আশার আলা’ স্কুল বাংলাদশ মিলিটারি একাডেমিসহ চট্টগ্রামর বিভিন দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন করবেন। ইতালিয়ান নৌবাহিনীর এ জাহাজের সফরের ফলে বাংলাদশর সাথে ইতালির বিদ্যমান সহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার হবে বলে আশা করা যায়। শুভেছা সফর শেষে জাহাজটি আগামী ০২ রা আগস্ট ২০২৩ বাংলাদশ ত্যাগ করবে ।

