জনপ্রিয়তার শীর্ষে, সমস্ত ব্যাঙ্কিং সমাধানের জন্য একটি অ্যাপ IBBLs Cellfin

নিজস্ব প্রতিবেদক :- প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আর্থিক পরিষেবা ব্যবহারে গ্রাহকদের আচরণ পরিবর্তিত হয়েছে। আজকাল, গ্রাহকরা দ্রুত, সহজ এবং নির্ভরযোগ্য পরিষেবাগুলি পছন্দ করেন। ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে অনেক আর্থিক প্রযুক্তির (ফিনটেক) উত্থান ঘটেছে যা ব্যাঙ্কগুলি দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার মান উন্নত করেছে৷ দ্রুতগতির ফিনটেক কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য, ব্যাঙ্কগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এবং আরও ভাল পরিষেবা প্রদান করতে হবে, বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবাগুলির সাথে সম্পর্কিত। ইসলামী ব্যাংক সেলফিন অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের জীবনকে সহজ করতে সকল ব্যাংকিং সমাধান নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার ওমনি-চ্যানেল ব্যাংকিং অ্যাপ সেলফিনের মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যা নভেম্বর 2020 সালে চালু হয়েছিল। টুলটির এখন 2.7 মিলিয়ন ব্যবহারকারী রয়েছে। সেলফিন হল একটি প্ল্যাটফর্ম যা বিস্তৃত আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে। অ্যাপটিতে নিবন্ধন করার পরে, ব্যবহারকারীরা ভিসা বা মাস্টারকার্ড দ্বারা চালিত একটি তাত্ক্ষণিক ভার্চুয়াল প্রিপেইড কার্ড পাবেন। উপরন্তু, গ্রাহকরা একটি ভার্চুয়াল দ্বৈত মুদ্রা প্রিপেইড কার্ডও পেতে পারেন। যে কোনো ব্যক্তি, অ্যাকাউন্টধারী বা না-ই হোক না কেন, অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারবেন। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, সেইসাথে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপীয় দেশগুলির একটি সংখ্যা থেকে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেলফিন ইলেকট্রনিক কেওয়াইসি পদ্ধতিতে কাজ করে যা ব্যবহারকারীদের শাখায় না গিয়ে বিভিন্ন ধরনের আইবিবিএল অ্যাকাউন্ট খুলতে দেয়। তারা তাদের সেভিংস অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পারে, অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স চেক করতে পারে, স্টেটমেন্ট দেখতে এবং লেনদেন করতে পারে। তদুপরি, তারা চেক বইয়ের জন্য অনুরোধ করতে পারে। সেলফিন বিভিন্ন ধরনের পেমেন্ট এবং লেনদেন সেবা প্রদান করে। গ্রাহক যেকোনো ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট, কার্ড বা MFS পরিষেবা যেমন mCash, বিকাশ এবং Nagad-এ তাৎক্ষণিকভাবে তহবিল স্থানান্তর করতে পারেন। যেকোনো ব্যাঙ্কের কার্ড, IBBL সেভিংস অ্যাকাউন্ট বা mCash থেকে টাকা যোগ করা যায়। IBBL শাখা/সাব-শাখা, ATM/CRM বা এজেন্ট আউটলেট থেকে ক্যাশ-ইন বা আউট অ্যাক্সেসযোগ্য। কার্ড/অ্যাকাউন্ট ছাড়াই যে ব্যক্তি এটিএম-এর মাধ্যমে টাকা তুলতে পারবেন তাকে ক্যাশ-বাই-কোড হিসেবে টাকা পাঠানো যেতে পারে। গ্রাহকরা গোপন পিন সহ বা ভিসা ডাইরেক্ট চ্যানেলের মাধ্যমে বিদেশী রেমিট্যান্স পেতে পারেন। সেলফিনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ই-কমার্স পেমেন্ট (কিউআর কোড/অনলাইন গেটওয়ে), মোবাইল রিচার্জ, টিকেট কেনা এবং স্কুল-কলেজের ফি প্রদান। বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিসের বিল (DPDC, DESCO, Dhaka WASA, NESCO, পল্লী বিদ্যুৎ প্রিপেইড, তিতাস এবং জালালাবাদ গ্যাস) সহজে পরিশোধ করা যেতে পারে। খিদমাহ ক্রেডিট কার্ডের বিলও পরিশোধ করা যেতে পারে। পাসপোর্ট ফি, ভ্যাট, ট্যাক্স এবং বিভিন্ন ধরনের সরকার। সেলফিন অ্যাপ ব্যবহার করে A-চালানের মাধ্যমেও ফি প্রদান করা যেতে পারে। ভারতীয় ভিসা প্রসেসিং ফি এর মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে। ব্যর্থ সেলফিন লেনদেনের জন্য অভিযোগও রেকর্ড করা যেতে পারে। ব্যাংকিং শিল্প পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করছে, প্রাথমিকভাবে ভোক্তাদের পছন্দ এবং প্রত্যাশার পরিবর্তনের মাধ্যমে। গ্রাহকরা নগদবিহীন লেনদেন পছন্দ করেন, এই অর্থপ্রদান পদ্ধতিগুলির সাথে যুক্ত ঐতিহ্যবাহী ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলির চাহিদা হ্রাস করে৷ IBBLs Cellfin বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যেই এর ব্যবহারকারীদের জন্য একটি নতুন সুযোগ তৈরি করেছে এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেলফিন অ্যাপের মাধ্যমে প্রায় 5.5 লাখ গ্রাহক IBBL-এ অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের বিকল্প নেই। IBBL Cellfin অ্যাপ নগদহীন সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেলফিন অ্যাপের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

