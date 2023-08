রাজশাহী ( ডিএনসি )গোয়েন্দা শাখার বিশেষ তৎপরতায় ট্রাক হতে ৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার,আটক-৩

Reporter Name Update Time : বৃহস্পতিবার, ৩ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ৩ আগস্ট, ২০২৩ ১০২ Time View

বিশেষ সংবাদদাতা রাজশাহী :- ৩ রা আগস্ট ২০২৩ইং রোজ বৃহস্পতিবার ভোর ৬:৩০ ঘটিকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজশাহী মহানগরীর দামকুড়া থানার আলমগঞ্জ এলাকাস্থ রাজশাহী হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের দক্ষিণ পাশে পাকা রাস্তার উপর একটি কার্গো ট্রাকের গাড়ী চালকের সিটের পিছনে তিরপল হতে ৪০ কেজি গাঁজা ও ৩টি মোবাইল সহ তিনজন আসামী গ্রেফতার করেন রাজশাহী বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর গোয়েন্দা শাখার অভিযানিক দল।এ অভিযানের নেতৃত্ব দেন রাজশাহী বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গোয়েন্দা শাখার উপ-পরিচালক জিল্লুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্স। আটকৃত ব্যক্তিরা হচ্ছে @ ১/মোস্তাইন কাজী (২৭), পিতা- মো: আসলাম কাজী, মাতা: মোসাঃ আসমা বেগম, সাং- গোপিনাথপুর মাঝিগাতী, থানা: গোপালগঞ্জ সদর, জেলা: গোপালগঞ্জ (ট্রাক চালক),২/রিপন মোল্লা (২২), পিতা- মোঃ সাফায়েত মোল্লা, মাতা: মোসাঃ হাসিনা বেগম, সাং- গোপিনাথপুর, মাঝিগাতী, থানা গোপালগঞ্জ সদর, জেলা গোপালগঞ্জ,৩/ওমর ফারুক শেখ (২২), পিতা- মোঃ জাহাঙ্গীর শেখ, মাতা: মোসাঃ লিপি বেগম, সাং- কোনাগ্রাম, মাঝিগাতী, থানা: গোপালগঞ্জ সদর, জেলা: গোপালগঞ্জ। উল্লেখ্য-চাঁপাইনবাবগঞ্জ গামী মহাসড়ক এর উপর দক্ষিণ পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ গামী একটি খোলা কার্গো ট্রাক রেজিঃ নং-খুলনা মেট্রো-ট- ১১-২০২৯, চেসিস নং-E413CDKC274618, ইঞ্জিন নং- MC2G3HRC0KC165265,স্মার্ট ফোন ৩(তিন) টি যার মডেল নং- REDMI NOTE 12, REDMI NOTE 11, REDMI NOTE 7 PRO . সিম ৬টি যার নাম্বার- ০১৯১৯,,,, ০১৬২০,,,,, ০১৯৯৩,,,,, ০১৬০৫,,,,,,, ০১৯৩৯,,,,, ০১৬০৫,,,,,তল্লাশি করে,উদ্ধারকৃত আলামত ও অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজা প্রাপ্ত হয় রাজশাহী বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গোয়েন্দা শাখার অভিধানিক দল। এ বিষয়ে রাজশাহী বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর গোয়েন্দা শাখার উপ-পরিচালক জিল্লুর রহমানের কাছে জানতে চাওয়া হলে,তিনি বলেন,আসামীদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে চক্রের অন্যান্য হোতাদের সম্পর্কে গুরত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে, যা নিয়ে আমরা অধিকতর অনুসন্ধানপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। উল্লেখ্য এই চক্রের অন্যান্য হোতাদেরও নজরদারিতে রাখা হয়েছে, জড়িতদের বিরদ্ধে যে কোন সময় অভিযান পরিচালনা করা হবে। গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর, বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, রাজশাহী কর্তৃক ভবিষ্যতে এ ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে । মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) বদ্ধপরিকর।

Please Share This Post in Your Social Media

এই বিভাগের আরও খবর