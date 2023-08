ইসলামী ছাত্র আন্লদোন বাংলাদশ-এর ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সমাবশ অনুষ্ঠিত।

Reporter Name Update Time : শুক্রবার, ৪ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ৪ আগস্ট, ২০২৩ ১১৪ Time View

বিশেষ সংবাদ দাতা :- শেখ হাসিনার অধীনে আগামী জাতীয় নির্বাচন অসম্ভব।পীর সাহব চরমানাই। স্বাধীনতার ৫২ বছর পার হয়ে গেলেও এ দেশের মানুষ এখনও প্রকৃতঅর্থে মুক্তি পায়নি। বর্তমান আওয়ামী শাসন ইতিহাসর পাতায় কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে। সাম্প্রতিক সময়ে নৈরাজ্য, জুলুম ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি আওয়ামীলীগ সষ্টি করেছে তা আমাদর দেশের জন্য লজ্জার। অনতিবিলম্বে জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের মাধ্যম জাতীয় সরকারের অধীনে অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযাগ্য নির্বাচন এর ন্যায্য দাবি মেন নিন। সমাবেশ বক্তব্য রাখছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদশ এর মুহতারাম আমির মুফতি সৈযদ মুহাম্মদ রেজাউল করীম আজ ৩ রা আগস্ট’২৩ রোজ বহস্পতিবার দুপুর ২টায় রাজধানীর নয়া পল্টন বক্সে কালভার্ট রাডে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদশ-এর ৩২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সমাবেশে সংগঠটির কেন্দ্রিয় সভাপতি শরিফুল ইসলাম রিয়াদ-এর সভাপতিত্বে সেক্রেটারি জনারেল ইউসুফ আহমদ মনসুর-এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য ইসলামী আন্দোলন বাংলাদশ এর মুহতারাম আমির মুফতি সৈযদ মুহাম্মদ রেজাউল করীম তার বক্তৃতায় এসব কথা বলেন । পীর সাহেব চরমোনাই বলন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন দিলে সঠিক নির্বাচন হবেনা, নির্বাচন হবে প্রহসনের । শেখ হাসিনার অধীনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সচ্ছ ও গ্রহণযাগ্য হওয়া অসম্ভব। সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে জনতার দাবি মেনে নয়াই হবে শুভবুদ্ধির উদয়। অন্যথায় দেশ রক্ষায় সকল জুলুমের বিরুদ্ধ জনতাকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ গণ আদালন গোড়ে তোলা হবে । তিনি বর্তমান শিক্ষা খাতের সিলেবাস এর সমালাচনা করে বলেন,বর্তমান এই শিক্ষানীতি আদর্শ নাগরিক গড়ার পথে অযোগ্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হুমকি স্বরুপ । একই সাথে নিরীহ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী রজাউল হত্যার নিন্দা ও দোষীদের শাস্তি দাবি করেন। ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদশ-এর কদ্রীয় সভাপতি শরিফুল ইসলাম রিয়াদ বলেন ছাত্রলীগ বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির পরিবেশ নষ্ট করছে । ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসীর পথ ছেড়ে আদর্শ রাজনীতির পথে ফিরে আসার আহান জানান তিনি। বুয়েটের বিভিন্ন বেজের শিক্ষার্থীদের সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায় শিক্ষা সফর থেকে বুয়েটের শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার এ দেশর সাধারণ ছাত্র জনতার মধ্য উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে । নির্দিষ্ট কোন অপরাধের তথ্য না থাকা সত্ত্বেও এ ভাবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের গ্রেফতার কোন সচেতন শিক্ষার্থী ও জনগন মেনে নিতে পারছে না। ভবিষ্যতে এমন কান্ড জ্ঞানহীন কর্মকান্ড ছাত্র সমাজ মেনে নিবেনা। কওমী শিক্ষার্থী রজাউল হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও দ্রুত বিচারের দাবীতে ৪ রা আগস্ট’২৩ শুক্রবার দেশব্যাপী জেলা ও মহানগরে বিক্ষোভ মিছিল ঘাষণা করেন কেন্দ্রিয় সভাপতি। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদশ এর প্রসিডিয়াম সদস্য প্রিন্সিপাল মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, আশরাফ আলী আকন, অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, মহাসচিব অধ্যক্ষ ইউনুছ আহম্মেদ, যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান, ইসলামী ছাত্র আন্দোল বাংলাদেশ -এর সহ-সভাপতি নুরুল বশীর আজিজী, জয়েন্ট সেক্রটারি জেনারেল ইবরাহীম হুসাইন মৃধা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুনতাছির আহম্মেদ, তথ্য ও গবষণা সম্পাদক মুহাম্মাদ আল আমিন সিদ্দিকী, প্রচার সম্পাদক শেখ মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সম্পাদক আল আমিন, প্রকাশনা সম্পাদক ইমরান হাসাইন নূর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পাদক হাবিবুর রহমান, অর্থ ও কল্যাণ সম্পাদক গাজী মুহাম্মাদ আলী হায়দার, কওমি মাদরাসা সম্পাদক হাসাইন আহম্মেদ, আলিয়া মাদরাসা সম্পাদক মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সম্পাদক ফয়জুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক সাবির আহম্মেদ, কার্যনির্বাহী সদস্য রায়হান চৌধুরী, জাবের হুসাইন, খাইরুল হাসান মারজান।।প্রমুখ।শেখ মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান ক্রেন্দীয় প্রচার সম্পাদক ইসলামী ছাত্র আদালন বাংলাদশ।

Please Share This Post in Your Social Media

এই বিভাগের আরও খবর