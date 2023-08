কুমারখালী উপজেলা প্রসাশনের আয়োজনে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

Reporter Name Update Time : সোমবার, ৭ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ৭ আগস্ট, ২০২৩ ১২৮ Time View

কুমারখালী প্রতিনিধি :- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮ তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত। ৭ আগষ্ট সোমবার বিকেল ৩ টায় কুমারখালী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে কুমারখালী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আমিরুল আরাফাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিসভায় উপস্থিত ছিলেন, কুমারখালী থানা তদন্ত কর্মকর্তা সুকল্যাণ, উপজেলা পৌকশলী মোঃ আব্দুর রহিম, উপজেলা কৃষিবিদ দেবাশীষ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা প্রতিনিধি, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মোহাম্মদ আলীর সঞ্চালনার বক্তব্য রাখেন , কুমারখালী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ফেরদৌস নাজনীন সুমনা,বীর মুক্তিযোদ্ধা মোকাদ্দেস আলী, নাগরিক কমিটির সভাপতি মোঃ আকরাম হোসেন,বীর মুক্তিযোদ্ধা এটি এম আবুল মনসুর মজনু,বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলেমান জোয়ার্দার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আকমল হোসেন,বীর মুক্তিযোদ্ধা চাঁদ আলী, কুমারখালী প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বকুল চৌধুরী, সাংবাদিক জাকের আলী শুভ, সাংবাদিক এম এ ওহাব, সাংবাদিক মনোয়ার হোসেন, কুমারখালী মহিলা পরিষদের সভানেত্রী হোসেন আরা রুমী,সহ সভাপতি রওশন আরা নীলা প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন কুমারখালী সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বিনয় কুমার সরকার, কুমারখালী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সন্তোষ মোদক, সাংবাদিক সাকিব আল হাসান, সাংবাদিক রাকির হোসেন, ফটো সাংবাদিক সাব্বির হোসেন, কুমারখালী ফাজিল মাদ্রাসার প্রতিনিধি আলমগীর হোসেন,ফ্যামিল কেয়ার এর পরিচালক সুজয় চাকী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্ট শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

Please Share This Post in Your Social Media

এই বিভাগের আরও খবর