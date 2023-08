বিলাসবহুল পাজেরো জীপে ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) কেজি গাজাঁসহ গ্রেফতার ৩

বিশেষ সংবাদদাতা :- Update Time : সোমবার, ৭ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ৭ আগস্ট, ২০২৩

বিশেষ সংবাদদাতা :- রাজশাহী বিভাগীয়(ডিএনসি)গোয়েন্দা শাখার বিশেষ তৎপরতায় গ্রামীণ মেঠোপথে বিলাসবহুল পাজেরো জীপে ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) কেজি গাজাঁসহ গ্রেফতার ৩ । গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার ৭ ই আগষ্ট ২০২৩ ইং তারিখ ভোর ৬ ঘটিকার সময় নাটোর জেলার সিংড়া থানাধীন লালোর বাজারস্থ লালোর উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে খেজুর তলা হতে হাতিয়ানদহ গামী পাকা রাস্তার উপর উত্তর পার্শ্বে শামীম হোসেনের মা চিকিৎসালয়ের সামনে একটি PAJERO জীপ গাড়ী,তল্লাশী করে গাড়ীর মাঝখানে সিটের পিছনে রক্ষিত এবং একটি হায়েস টয়োটা মাইক্রোবাস তল্লাশী করে গাড়ীর ভিতরে পিছনের সিটের উপর হতে মাদকদ্রব্য অবৈধ-দুই গাড়ী থেকে-১৫০+৯০=২৪০(দুইশত চল্লিশ)কেজি গাঁজা ও ৩টি মোবাইল সহ তিনজন আসামী গ্রেফতার করেন রাজশাহী বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর গোয়েন্দা শাখার অভিযানিক দল।গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজশাহী বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গোয়েন্দা শাখার একটি টিম সরকারি গাড়ী যোগে নাটোর জেলার সিংড়া থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানের নেতৃত্ব দেন রাজশাহী বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গোয়েন্দা শাখার উপ-পরিচালক জিল্লুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্স। আটকৃত ব্যক্তিরা হচ্ছে-১/নূর আলিম সরকার মিলন-৩৭,পিতা-মৃত নুরুজ্জামান, মাতা-মোসাঃ কোহিনুর বেগম,স্থায়ী সাং-কুরুশা ফেরুশা ইউপি-নাউডাঙ্গা, থানা- ফুলবাড়ি,জেলা-কুড়িগ্রাম,২। মোমিনুল ইসলাম-৩৬, পিতা-মোঃ আবু হোসেন,মাতা- মোসাঃ মহিমা বেগম, সাং- ধুলারকুটি, কৃষ্ণনন্দবক্সী, ইউপি-নাউডাঙ্গা,থানা- ফুলবাড়ি, জেলা-কুড়িগ্রাম,৩। হোসাইন আহমেদ-২৩,পিতা-মোঃজয়নাল আবেদীন, মাতা-মোছাঃহাসনাহেনা, সাং-পানিমাছকুটি(মডেল স্কুল সংলগ্ন),থানা-ফুলবাড়ি,জেলা-কুড়িগ্রাম। উল্লেখ্য-১নং PAJERO জীপ গাড়ী হতে পাঁচটি বড় প্লাষ্টিক বস্তার ভিতর রক্ষিত অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজা পলিথিনে স্কচ টেপ দ্বারা মোড়ানো ছোট বড় ৪০ (চল্লিশ)টি পোটলায় মোট ওজন ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) কেজি।

২নং হায়েস টয়োটা মাইক্রোবাস গাড়ী হতে তিনটি প্লাষ্টিক বড় বস্তার ভিতর রক্ষিত অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজা পলিথিনে স্কচ টেপ দ্বারা মোড়ানো ছোট বড় ১৫ (পনেরো) টি পোটলায় মোট ওজন ৯০ (নব্বই)কেজি। সর্বমোট গাঁজা ১৫০+৯০=২৪০(দুইশত চল্লিশ)কেজি।একটি PAJERO জীপ গাড়ী যার রেজিঃ নং-ঢাকা মেট্রো ঘ ১১-৯০৯০, ইঞ্জিন নং- 6672EXTX244 চেসিস নং-V5M314636 ও একটি হায়েস টয়োটা মাইক্রোবাস যার রেজিঃ নং ঢাকা মেট্রো চ ১৯-৩৮৩৭, চেসিস নং – KDH 201-0089551, ইঞ্জিন নং-1KD-2166575 এবং চাবি ০১(এক)টি, বাটন মোবাইল সেট ০৩ (তিন)টি-ক)SMILE মোবাইল সেট যার মডেল নং-M100,সিম নং-০১৭১……. মোবাইল সেট SAMSUNG যার মডেল নং-DOUS, সিম নং- ০১৭৭৫…….BENCO মোবাইল সেট যার মডেল নং- E12, সিম নং-০১৩১…..তল্লাশি করে,উদ্ধারকৃত আলামত ও অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজা প্রাপ্ত হয় রাজশাহী বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গোয়েন্দা শাখার অভিধানিক দল। উল্লেখ্য চক্রটি দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন জায়গায় মাদক সরবরাহ করে আসছে এমন তথ্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিকট আসে। তারা বিভিন্ন কৌশলে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছিল। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বেশ কিছুদিন ধরে তাদের কার্যক্রম ও গতিবিধি মনিটরিং করে আসছিল। সর্বশেষ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কাছে তথ্য আসে যে চক্রটি উত্তরবঙ্গ হতে আগত গাঁজার বড় একটি চালান রাজশাহীর দিকে ডেলিভারী করবে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানের পর সফল হয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গোয়েন্দা শাখা অভিযানিক দল । গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন,২০১৮ সনের ৩৬(১)সারণীর ক্রমিক নং ১৯(গ), ৩৮ ও ৪১ ধারায় মামলা হয়েছে। এ বিষয়ে রাজশাহী বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর গোয়েন্দা শাখার উপ-পরিচালক জিল্লুর রহমানের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন,আসামীদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে চক্রের অন্যান্য হোতাদের সম্পর্কে গুরত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে,যা নিয়ে আমরা অধিকতর অনুসন্ধানপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। উল্লেখ্য এই চক্রের অন্যান্য হোতাদেরও নজরদারিতে রাখা হয়েছে, জড়িতদের বিরুদ্ধে যে কোন সময় অভিযান পরিচালনা করা হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর,বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়,রাজশাহী কর্তৃক ভবিষ্যতে এ ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে।মাদক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত মাদকের বিরদ্ধে জিরো টলারেন্স বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) বদ্ধ পরিকর।

