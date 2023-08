ঝিনাইদহের শৈলকুপায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বসত বাড়ি ভাংচুরের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন ভাইস চেয়ারম্যানের

শৈলকুপায়া পৌর কাউন্সিলের বিরুদ্ধে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের সংবাদ সম্মেলন নিজস্ব প্রতিবেদক ঝিনাইদহে এক পৌর কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান।

১২/০৮/২০২৩ইং শনিবার দুপুরে জেলা রিপোর্টাস ইউনিটির কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনে শৈলকুপা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিলুফা ইয়াসমিন ও তার স্ব-পরিবার উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে শৈলকুপা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিলুফা ইয়াসমিন অভিযোগ করেন, শৈলকুপা পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের ফাজিলপুরে অবস্থিত নিলুফা প্রি ক্যাডেট এবং নিলুফা প্রতিবন্ধী স্কুলসহ বসতবাড়ীতে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও আমার বড় বোন হাসি খাতুনের বাড়িতে হামলা করে ভাংচুর করে। এসময় বাধা দিতে গেলে আমার বড় বোন হাসি খাতুন, ভাগ্নে পাভেলসহ পরিবারের ৪ সদস্যকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে। আহতরা শৈলকুপা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। গত ১০ আগষ্ট শৈলকুপা পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর ফাজেলপুর গ্রামের মৃত আরা খানের ছেলে মুসা খান (৫০), পাঠানপাড়া গ্রামের মৃত দাউতুল হক খানের ছেলে দাউদ উল হক খান (৫২) ও তার ভাই আরিফুল হক খান পলাশ (৩০), একই গ্রামের তহিদুল খানের ছেলে বিপ্লব খান (২৫)সহ ১০ থেকে ১৫ জন এ হামলা, ভাংচুর ও মারধর করে বলে লিখিত বক্তব্যে উঠে আসে।বেশ কিছুদিন যাবৎ ৫ নং ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর মুসা খান রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে এ ধরনের কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে। এ ঘটনায় শৈলকুপা থানায় সাধারন ডায়েরী ও একাধিক অভিযোগ করা আছে। জেলা রিপোর্টাস ইউনিটির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনেএই সন্ত্রাসীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে বিচার দাবী করেন শৈলকুপা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রচার সম্পাদক নিলুফা ইয়াসমিন এবং তার ভুক্তভোগী পরিবার।

