বায়তুল মোকাররমে পুলিশের সঙ্গে জামায়াতের সংঘর্ষ, গ্রেপ্তার ১২

ঢাকা: রাজধানীর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সামনে পুলিশের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনায় ১২ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মতিঝিল বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) হায়াতুল ইসলাম খান অলটাইম নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।তিনি জানান, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে দোয়া মাহফিলের কর্মসূচি ছিল। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা মসজিদের ভেতর ও বাইরে লাঠি হাতে নিয়ে সরকারবিরোধী স্লোগান দিয়ে ব্যানার, ফেস্টুন খুলে ভাঙচুর শুরু করেন।

তারা গায়েবানা জানাজা পড়ার চেষ্টাও করেন। এ সময় জামায়াতের নেতাকর্মীরা পুলিশের ওপর হামলা করেন। লাঠিসোঁটা নিয়ে এই ঘটনায় পুলিশের ওপর হামলায় জড়িত অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকে অন্তত ১২ জনকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

এর আগে, মঙ্গলবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সামনে পুলিশের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সোমবার রাতে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। সাঈদী জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ছিলেন। তিনি জামায়াতের রাজনীতির পাশাপাশি ধর্মীয় বক্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

