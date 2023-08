১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহ জেলা রিপোর্টার্স ইউনিটের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

Reporter Name Update Time : মঙ্গলবার, ১৫ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ১৫ আগস্ট, ২০২৩ ৮০ Time View

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহ জেলা রিপোর্টার্স ইউনিটের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিল। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিপোর্টার্স ইউনিটের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ। অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে ঝিনাইদহের মুজিব চত্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন । আলোচনা ও দোয়া মাহাফিল শেষে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।

