আলহাজ্ব আব্দুল মতলেব মিয়ার স্মরণে দোয়া মাহ্ফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির উদ্যোগে ।

জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ও প্যানেল মেয়র আলহাজ্ব আব্দুল মতলেব মিয়ার স্মরণে দোয়া মাহ্ফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি ।

উক্ত দোয়া মাহ্ফিল ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পপ্পু ও যুবদল এবং ছাত্রদলের স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ।

