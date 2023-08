মহেশপুরে বাঁওড়ে ভাসছিল এক ব্যক্তির মরদেহ

মহেশপুরে বাঁওড়ে ভাসছিল এক ব্যক্তির মরদেহ

Reporter Name Update Time : বুধবার, ১৬ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ১৬ আগস্ট, ২০২৩ ৯ Time View

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার জেলেপোতা গ্রামের ভাবদিয়া বাঁওড় থেকে কামাল হোসেন (৪৪) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।বুধবার (১৬ আগস্ট) সকালে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।কামাল ওই গ্রামের রহমবারী মণ্ডলের ছেলে। নিহতের ভাই টিটন হোসেন জানান, তার ভাই গতকাল মঙ্গলবার (১৫ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে গ্রামের একটি দোকানে চা পান করেন।এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন তাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে।এক পর্যায়ে বাড়ির পাশের বাঁওড়ে তার ভাইয়ের মরদেহ ভাসতে দেখা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শামীম উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

