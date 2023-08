আনোয়ারায় ৫০ লিটার চোলাই মদসহ যুবক গ্রেফতার

আনোয়ারায় ৫০ লিটার চোলাই মদসহ যুবক গ্রেফতার

বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৩

বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৩

চট্টগ্রাম: আনোয়ারা থানার বারখাইন ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে ৫০ লিটার চোলাই মদসহ মো. নুর হোসেন (৪৬) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় মোহাম্মদ রাশেদ (৪৭) নামে একজন পালিয়ে যায়।গত ১৫ আগস্ট রাতে তৈলারদ্বীপ ফেরিঘাট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আনোয়ারা থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তৈলারদ্বীপ ফেরীঘাট এলাকায় দীর্ঘদিন যাবত মৃত সাহেব মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ রাশেদ মদ বিক্রি করেসেখানে নিয়মিত মদ পানসহ অসামাজিক কার্যকলাপ চলে। স্থানীয় বাসিন্দারা এ বিষয়ে আনোয়ারা থানায় অভিযোগ করেন। আনোয়ারা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আল আমিন জানান, রাশেদের মদের আস্তানায় অভিযান চালিয়ে ৫০ লিটার মদসহ মো. নুর হোসেন নামের একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে নুর হোসেন উদ্ধার হওয়া মদগুলো মোহাম্মদ রাশেদের বলে জানায়। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

