ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদের নেতৃত্বে ১৯ আগস্ট পদযাত্রা লিফলেট বিতরণ।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ দল কেন্দীয় কমিটি কতৃক গৃহীত সিন্ধান্ত অনুয়ায়ী কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক জনাব শহীদ উদ্দীন চৌধুরীর এ্যানি কৃর্তক প্রদত্ত প্রচার পত্র অনুযায় ১৯ আগস্ট বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার দাবিতে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির উদ্যোগে জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ করেন শহরের বিভিন্ন ইস্থানে এ সমায় জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদের নেতৃত্বে বিএনপি ও এর অঙ্গ-সংগঠন যুবদল,স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

