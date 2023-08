বরিশালে আ’লীগ-বিএনপির পাল্টাপাল্টি হামলার অভিযোগ ?

Reporter Name Update Time : বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৩ ৩ Time View

বরিশাল: বরিশালের গৌরনদীতে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় আয়োজিত দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে হামলা চালিয়ে অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। হামলায় ছাত্রদল ও বিএনপির দুই নেতা গুরুতর আহত হয়েছেন। হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা দাবি করেছেন, বিএনপির নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের ৪/৫ জন নেতাকর্মীকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছেন। তবে উভয় দলের আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার (১৭ আগস্ট) সকালে গৌরনদী উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক কাওসার তালুকদার অভিযোগ করে বলেন, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বুধবার বিকেলে খাঞ্জাপুর ইউনিয়নের পশ্চিম সমরসিংহ গ্রামের আল-নূর জামে মসজিদে দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করা হয়। আসর নামাজের পর অনুষ্ঠান শুরু করা হলে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মসজিদের মধ্যে লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালিয়ে অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেয়। এ সময় ছাত্রদল নেতা রাতুল মুন্সীকে কুপিয়ে জখম এবং সাবেক ইউপি সদস্য ও বিএনপি নেতা সাইদুলকে পিটিয়ে পা ভেঙে দেওয়া হয়। অভিযোগ করে তিনি আরও বলেন, হামলা করল আওয়ামী লীগ নেতারা অথচ বিএনপির ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হলো। ঘটনার সময় আমি না থাকলেও আমাকে সহ আমার পরিবারের অপর তিনজনের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে। হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মতলেব মাতুব্বর জানান, শোক দিবসের একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় বিএনপির নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায়। এতে আওয়ামী লীগের ৪/৫ জন আহত হন। এ ঘটনায় বুধবার রাতেই ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মকবুল বেপারী বাদী হয়ে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। গৌরনদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আফজাল হোসেন অলটাইম নিউজকে জানান, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

