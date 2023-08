অর্থমন্ত্রীকে আবারও নির্বাচিত করার অনুরোধ জানানো নাঙ্গলকোট থানার সেই ওসি প্রত্যাহার

Update Time : শুক্রবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৩ ২০ Time View

জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন কুমিল্লার নাঙ্গলকোর্ট থানার ওসি মো ফারুক হোসেন। মঙ্গলবার দুপুরে নাঙ্গলকোট উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে। অর্থমন্ত্রী ও কুমিল্লা-১০ (নাঙ্গলকোট, সদর দক্ষিণ ও লালমাই) আসনের সংসদ সদস্য আ হ ম মুস্তফা কামালকে আবারও নির্বাচনে জয়ী করতে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি অনুরোধ জানানোর ঘটনায় কুমিল্লার নাঙ্গলকোট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফারুক হোসেনকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলা পুলিশের এক দাপ্তরিক আদেশে প্রত্যাহারের বিষয়টি জানানো হয়। তবে আজ শুক্রবার বিষয়টি জানাজানি হয়। নাঙ্গলকোট থানায় নতুন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দেবাশীষ চৌধুরীকে। তিনি কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানার ওসি ছিলেন। এ বিষয়ে আজ শুক্রবার বেলা ১টার দিকে কুমিল্লা জেলা পুলিশ সুপার আবদুল মান্নান বলেন, ‘এটা নিয়মিত বদলিরই একটি অংশ। এ ছাড়া ফারুকের ওই থানায় ২১ মাস হয়ে গেছে। নরমালি আমরা একজন ওসিকে থানায় দেড় বছরের মতো রাখি। এখন যেহেতু একটি ঘটনা ঘটেছে, সেহেতু এটা যে কেউ মেলাতে পারে।’ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ১৬ নভেম্বর নাঙ্গলকোট থানার ওসি পদে যোগদান করেন মো. ফারুক হোসেন। ১৫ আগস্ট দুপুরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে নাঙ্গলকোট উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা হয়। ওই সভায় ওসি মো. ফারুক হোসেন বলেন, ‘নাঙ্গলকোট উপজেলার মানুষ গণহারে, গণমানুষের মতো করে ওনাকে (অর্থমন্ত্রী) আবার নির্বাচিত করবেন। এটা আমার মনের দিক থেকে আপনাদের প্রতি মিনতি। আসলে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এত বেশি নাঙ্গলকোটে উন্নয়ন করেছেন, আমি যদি পূর্বের ইতিহাস শুনি, নাঙ্গলকোটে অনেক জায়গায় রাস্তাঘাটও ছিল না, বিদ্যুৎ ছিল না। উনি যখন আসলেন, আপনার মন জয় করলেন এবং আপনাদেরকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দিলেন এবং আপনাদের জন্যই করেছেন।’ওসি ফারুক হোসেনের এই বক্তব্য ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়। সরকারি কর্মকর্তা হয়ে ওসি এমন বক্তব্য দিতে পারেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে কুমিল্লা জেলা পুলিশ ওসি ফারুক হোসেনকে নাঙ্গলকোট থানা থেকে প্রত্যাহার করে জেলা পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করেছে।

