আইসিটি প্রতিমন্ত্রী-রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ডেপুটি গভর্নরের বৈঠক

Reporter Name Update Time : শুক্রবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৩ ১৫ Time View

ঢাকা: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ডেপুটি গভর্নর টি রবি শঙ্করের সঙ্গে মুম্বাইয়ের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার প্রধান কার্যালয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। এ সময় তারা ঐতিহ্যগত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং কীভাবে প্রযুক্তি বিশ্বকে ডিজিটাল অর্থনীতি ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার দিকে চালিত করেছে, সে বিষয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী ডেপুটি গভর্নরকে ইন্টারঅপারেশন লেনদেন সিস্টেম ব্যবহার করার উদ্যোগটি পরীক্ষা করা এবং আইসিটি বিভাগের সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে জয়েন্ট ইনোভেশন হাবে সহযোগিতা করতে সমঝোতা স্মারক সইয়ের বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আইসিটি বিভাগের ইডিজিই প্রকল্পের অধীনে আমরা ১০টি গবেষণা ও উদ্ভাবনকেন্দ্র স্থাপন করছি। এর মধ্যে একটি হলো আর্থিক পরিষেবাগুলোকে সংযুক্ত করতে উদ্ভাবনকে সমর্থন করা। এ বিষয়ে একটি কার্যকরী সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) আমাদের মধ্যে সেতু তৈরি করতে পারে। এ সময় রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বিবেক দীপ এবং চিফ জেনারেল ম্যানেজার শৈলেন্দ্র ত্রিবেদী উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া প্রতিমন্ত্রী ন্যাশনাল পেমেন্ট করপোরেশন অব ইন্ডিয়ার (এনপিসিআই) ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্টস লিমিটেডের (এনআইপিএল) সিইও রিতেশ শুক্লার সঙ্গে মুম্বাইয়ের এনপিসিআই ভবনে বৈঠক করেছেন। বৈঠককালে তারা টাকা-রূপি বিনিময় শুরুর পর ভোক্তা পর্যায়ে ক্রসবর্ডার লেনদেন সুবিধা চালুর বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। এ সময় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী ভারতের ডিজিটাল জাতীয় আইডি আধার এবং ডিজিটাল ব্যক্তিগত ও পেশাদার রেকর্ডগুলো সংরক্ষণ এবং পরিবেশের জন্য ডিজি লকার কীভাবে কাজ করে, সেসব বিষয়ে অবগত হন। এ ছাড়া তিনি ইউনাইটেড পেমেন্ট ইন্টারফেসের (ইউপিআই) মতো বাংলাদেশের জন্য একটি সার্বভৌম রিয়েল-টাইম পেমেন্ট তৈরিতে সহায়তার বিষয়ে আলোচনা করেন। স্মার্ট বাংলাদেশ: ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি আরও এগিয়ে নিতে আইসিটি বিভাগের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির শিগগিরই একটি সমঝোতা চুক্তি করার প্রস্তাব দেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী। এ সময়‌ এনআইপিএলের ডেপুটি চিফ অনুভব শর্মা, বিজনেস ডেভেলপমেন্টের ইনচার্জ কিষাণ শ্রীনিবাস এবং অ্যাসোসিয়েট বিজনেস ডেভেলপমেন্ট মিসেস অনুশ্রী মহাজন অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন

