কমিউনিস্ট নেতা শামসুজ্জামান সেলিমের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা

ঢাকা: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) প্রেসিডিয়াম সদস্য, ক্ষেতমজুর সমিতির সাবেক সভাপতি প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড শামছুজ্জামান সেলিমের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সর্বস্তরের জনগণ। শুক্রবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর পল্টনের সিপিবি কার্যালয়ের তাকে শ্রদ্ধা জানাতে শত শত পার্টির সদস্য-সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী ও রাজনৈতিক দলের নেতারা সমবেত হন। এদিন দুপুরে বাদ জুমা মোহাম্মদপুর মসজিদে শামছুজ্জামান সেলিমের প্রথম জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বিকেলে হিমঘর থেকে তার মরদেহ সিপিবির কেন্দ্রীয় অফিসে নেওয়া হয়। এখানে সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটিসহ বিভিন্ন জেলা-থানা ও শাখা কমিটি, বিভিন্ন দল, গণসংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সিপিবি সভাপতি কমরেড মোহাম্মদ শাহ আলম ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স, সিপিবির সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা কমরেড মনজুরুল আহসান খান, সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড মিহির ঘোষ, ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন রেজা বক্তব্য দেন। সিপিবি সভাপতি কমরেড মোহাম্মদ শাহ আলম বলেন, তরুণ বয়সে শ্রমিকদের সংগঠিত করা শামছুজ্জামান সেলিম পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী শ্রমিক ও ক্ষেতমজুর আন্দোলন এবং বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেন। জাতি তার অবদান চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তিনি আরও বলেন, আজীবন বিপ্লবী কমরেড শামছুজ্জামান সেলিম ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতীক। তিনি হাজার হাজার তরুণকে কমিউনিস্ট আদর্শ ও আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তার দেখানো আদর্শের পথ ধরেই কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণি বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নেবে। সিপিবি সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, জাতি কমরেড শামছুজ্জামান সেলিমের মৃত্যুতে একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারালো। যিনি ব্যক্তি-গোষ্ঠী স্বার্থ উপেক্ষা করে মানবমুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন। গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমাজতন্ত্র তথা মুক্ত মানবের মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নীতিনিষ্ঠ ও অবিচল থেকে প্রতি মুহূর্তে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবো। শামছুজ্জামান সেলিমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, ক্ষেতমজুর সমিতি, কৃষক সমিতি, ছাত্র ইউনিয়ন, যুব ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি, ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস ফর এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট, হকার্স ইউনিয়ন, প্রাইভেট কার অ্যান্ড ড্রাইভারস ইউনিয়ন। আরও শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাম গণতান্ত্রিক জোট, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাসদ, গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশ জাসদ, গণতন্ত্রী পার্টি, সাম্যবাদী আন্দোলন, বাসদ (মার্কসবাদী), বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, কমিউনিস্ট লীগ, ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়ন-কমিউনিস্ট পার্টি গেরিলা বাহিনী। শনিবার (১৯ আগস্ট) ঈশ্বরদীতে সমাহিত করা হবে শামছুজ্জামান সেলিমকে। ইশ্বরদীতে প্রয়াতের মরদেহের দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হবে। তারপর সর্বস্তুরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন, রাষ্ট্রীয় মর্যাদা (গার্ড অব অনার) প্রদান ও জানাযার পর ঈশ্বরদীর মুক্তিযোদ্ধা কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হবে। সিপিবির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্সের নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল ঈশ্বরদীতে কমরেড শামছুজ্জামান সেলিমের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন। ১৯ আগস্ট সারাদেশে সিপিবি শোকদিবস পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। শোক দিবসে সারাদেশের সিপিবি অফিসগুলোতে দলীয় পতাকা অর্ধনমিত ও কালো পতাকা উত্তোলন এবং নেতা-কর্মীরা কালো ব্যাজ ধারণ করবেন। উল্লেখ্য, কমরেড শামসুজ্জামান সেলিম বৃহস্প্রতিবার (১৭ আগস্ট) রাত ১০টা ৪৬ মিনিটে ঢাকার হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭৩ বছর

