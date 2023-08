পুলিশের সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থা রাজধানীতে

Reporter Name Update Time : শুক্রবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৩ ১২ Time View

একদফা দাবি আদায়ে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির উদ্যোগে গুলশান-১ এ জড়ো হয়েছেন নেতাকর্মীরা। রাজধানীতে পৃথক স্থানে গণমিছিল শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করছে বিএনপি। তাদের সমাবেশ ও মিছিল ঘিরে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। মিছিল শুরুর আগে শুক্রবার (১৮ আগস্ট) বিকেল ৩টার পর সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শুরু করে দলটি। সরেজমিনে দেখা গেছে, জুমার পর থেকে নির্ধারিত স্থানে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকেন। বিএনপি ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ব্যানারসহ খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আসেন। খালেদা জিয়ার মুক্তিসহ নানা স্লোগান দিতে থাকেন। এ সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থানে থাকতে দেখা গেছে। সাদা পোশাকে গোয়েন্দা পুলিশও মোতায়েন রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলছে, কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যাতে কেউ নাশকতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা নজরদারি করছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মো. ফারুক হোসেন বলেন, রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সমাবেশটি হচ্ছে দয়াগঞ্জে। এতে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীসহ জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত রয়েছেন। সমাবেশ শেষে গণমিছিলটি দয়াগঞ্জ মোড় থেকে শুরু হয়ে কমলাপুর স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে খিলগাঁও চৌরাস্তায় গিয়ে শেষ হবে। অপরদিকে ঢাকা মহানগর উত্তরের গণমিছিলের আগে গুলশান-১ নম্বরে সমাবেশ হচ্ছে। এতে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের নেতৃত্বে স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খানসহ জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত রয়েছেন। গণমিছিলটি গুলশান-২ নম্বর ডিসিসি মার্কেটের সামনে থেকে শুরু হয়ে গুলশান-১ নম্বর গোলচত্বর হয়ে তিতুমীর কলেজের সামনে দিয়ে মহাখালী বাস টার্মিনালে গিয়ে শেষ হবে।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category