ছাত্রদলের এক নেতাকে খুঁজতে গিয়ে আরও পাঁচ নেতা নিখোঁজ!

ছাত্রদলের এক নেতাকে খুঁজতে গিয়ে আরও পাঁচ নেতা নিখোঁজ!

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একে একে ছয় নেতাকে খুঁজে না পাওয়ার অভিযোগ করেছে বিএনপি। আজ শনিবার সকালে ছাত্রদলের নেতা মমিনুল ইসলাম জিসান তাঁর আজিমপুরের বাসা থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন। মমিনুল ইসলামের খোঁজ নেওয়ার জন্য আজিমপুরে তাঁর বাসার সামনে গেলে বাকি পাঁচজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এ বিষয়ে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী গণমাধ্যমে আজ শনিবার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাদাপোশাকধারী লোকেরা ছয় ছাত্রদল নেতাকে তুলে নিয়ে গেছেন। যদিও এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো ভাষ্য পাওয়া যায়নি।বিবৃতিতে রুহুল কবির রিজভী বলেন, ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সম্পাদক মমিনুল ইসলাম সকাল ১১টায় তাঁর আজিমপুরের বাসা থেকে বের হন। তখন থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর খোঁজ নেওয়ার জন্য মমিনুল ইসলামের বাসার সামনে গেলে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহসাধারণ সম্পাদক শাহাদত হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সহসভাপতি মো. হাসানুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল রিয়াদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হল শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দীন মোহাম্মদ বাবরকে সাদাপোশাকধারী লোকেরা তুলে নিয়ে যায়।বিবৃতিতে রিজভী ছয় ছাত্রদল নেতার হদিস না পাওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের বেআইনিভাবে আটকের পর তা অস্বীকার করা এখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের অমানবিক ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। আটকের পর অস্বীকার করাটা অবৈধ আওয়ামী সরকার বিরোধী দল নিধনে মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। বিএনপি নেতা রিজভী ছাত্রদলের ছয় নেতাকে পরিবারের কাছে ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানান।

