জনগণের আন্দোলনে প্রতিপক্ষ হবেন না, প্রশাসনকে প্রিন্স

Reporter Name Update Time : শনিবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৩ ২৯ Time View

ময়মনসিংহ: জনগণের আন্দোলনে প্রশাসনকে প্রতিপক্ষ না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স। তিনি বলেন, আপনারা (প্রশাসন) জনগণের আন্দোলনে প্রতিপক্ষ হবেন না, জনগণের বিরুদ্ধে যাবেন না।তা না হলে সরকারের মতো পরিণতি আপনাদেরও ভোগ করতে হবে। প্রশাসনের কোনো অন্যায় আদেশ জনগণ আর মানবে না। শনিবার (১৯ আগষ্ট) বিকেল পৌনে ৬টায় ময়মনসিংহ নগরের হরিকিশোর রায় রোডস্থ বিএনপি কার্যালয়ের সামনের পদযাত্রা কর্মসূচি পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রিন্স বলেন, বর্তমান সরকার নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধংস্ব করে দিয়েছে। তারা ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মতো আবারও প্রহসনের নির্বাচন করতে চায়। কিন্তু এই অবস্থা আর চলতে দেওয়া হবে না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল মানবাধিকার সংস্থা জনগণের সাথে আছে। জনগণ রাজপথে লড়াই করেই নিরপেক্ষ নির্দলীয় নির্বাচন আদায় করবে। আজকের পদযাত্রায় হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতি তাই প্রমাণ করে। বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় মিথ্যা মামলার ফরমায়েশী রায়ে বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে। তার বিদেশে সুচিকিৎসার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। অথচ দেশের ক্যাসিনো সম্রাটরা জামিন নিয়ে বিদেশে চিকিৎসা করতে পারলেও খালেদা জিয়া পারেন না। কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে, ইনশাল্লাহ আগামী দিনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বেই হাসিনা সরকারের পতন হবে। বিএনপি ঘোষিত এক দফাসহ বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার দাবিতে ময়মনসিংহ মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ জেলা বিএনপি আয়োজিত এই পদযাত্রা পূর্ব সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডা. মাহাবুবুর রহমান লিটন। এ সময় উত্তর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোতাহার হোসেন তালুকদারের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ ওয়ারেস আলী মামুন ও শরীফুল আলম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক একেএম শফিকুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শেখ আমজাদ আলী, উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক এনায়েত উল্লাহ কালাম, দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফখরুদ্দিন আহম্মেদ বাচ্চু, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এমএ হান্নান খান, লিটন আকন্দ প্রমুখ। সমাবেশ শেষে পদযাত্রাটি নগরের হরিকিশোর রাজবাড়ীর সড়ক হয়ে আমলাপাড়া ঘুরে নতুন বাজার ট্রাফিক মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। এতে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের হাজার হাজার নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচিকে ঘিরে সকাল থেকেই নগরের মোড়ে মোড়ে বিপুলসংখ্যক পুলিশ সদস্য সর্তক অবস্থানে ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে বিএনপির কর্মসূচি শেষ হয়েছে।

