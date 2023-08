ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র পদযাত্রা।

প্রতিহিংসার বিচারে বন্দী, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে জনগণের আস্থার প্রতীক, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার দাবিতে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র পদযাত্রা। উক্ত পদযাত্রা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাবু জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু (সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকঃ জাতীয় নির্বাহী কমিটি বিএনপি খুলনা বিভাগ) সভাপতিত্বে করেন এ্যাডঃ এম.এ মজিদ সভাপতিঃ ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি। পদযাত্রা শেষে এক সমাবেশর আয়োজন করা হয় উক্ত সমাবেশে বক্তৃতা রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ এম.এ মজিদ, জেলা বি এনপির সহ-সভাপতিঃ আনারুল ইসলাম বদশা,জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পদ জাহিদুর জামান মনা,জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জেদুর রহমান পপ্পু,জেলা যুব দলের সভাপতি আহসান হাব্বিব রনক,জেলা যুব দলের সাধারণ-সম্পদ আশাফুল ইসলাম পিন্টু, জেলা শ্রমিকদলে সভাপতিঃ আবু বক্কার সিদ্দিক, সহ-সভাপতিঃ মোঃ শিবলু খান,সাধারণ সম্পাদকঃ টোকন জের্দ্দার, জেলা ছাত্রদলের সভাপতিঃ এস এম সমিনুরজামান সমিন,জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পদঃ মুশফিকুর রহিম মানিক, জোলা বি এন পির সভাপতি এ্যাডঃ এম এ মজিদ বলেন বর্তমান সরকার একটি করোনা ভাইরাস এই ভাইরাস কে দেশ থেকে বিতারিত করতে হবে তিনি আরো বলেন সরকার দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার অনুমতি দিচ্ছেন নাকেন? তিনি যদি উন্নত চিকিৎসার জন্য যান সেখানে চিকিৎসায় ধরা পড়তে পারে কারাগারে বন্দি রাখা অবস্থায় তার খাবারে বিষ মিশানো হয়েছিল কি না। বিদেশে উন্নত ল্যাবে এটা ধরা পড়তে পারে। এই কারণেই দেশনেত্রীকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।এবং তিনি সবাইকে রাজপথে থেকে আমারদের দাবী আদায় করার আহবান জানান

