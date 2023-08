বিএনপি থেকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিরাপদ নয়

বিএনপি থেকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিরাপদ নয়

Reporter Name Update Time : শনিবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : শনিবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৩ ৩৯ Time View

নির্বাচনে ভারত বা বিদেশি শক্তি কোনো দলকে ক্ষমতায় বসাতে পারে না। আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসাবে জণগণ বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। শনিবার (১৯ আগস্ট) আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক উপ কমিটির আয়োজনে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা কর্মসূচিতে এ মন্তব্য করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সেতুমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের ব্যাপারে ভারত কোনো নির্দিষ্ট দলের কথা উল্লেখ করেনি। ক্ষমতায় আসতে নিষেধাজ্ঞা আর ভিসানীতির চিন্তায় ফখরুলের ঘুম হারাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, রিমোট কন্ট্রোলের নেতৃত্বে কোনো ১ দফা বাস্তবায়ন হবে না। সেতুমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের ব্যাপারে ভারত কোনো নির্দিষ্ট দলের কথা উল্লেখ করেনি। ক্ষমতায় আসতে নিষেধাজ্ঞা আর ভিসানীতির চিন্তায় ফখরুলের ঘুম হারাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, রিমোট কন্ট্রোলের নেতৃত্বে কোনো ১ দফা বাস্তবায়ন হবে না। ওবায়দুল কাদের বলেন, আওয়ামী লীগ শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করে না, সাধারণ মানুষের কল্যাণেও কাজ করে। ডেঙ্গু থেকে সাবধান, ডেঙ্গু থেকেও ভয়ংকর বিএনপি, তাই এর থেকেও সাবধান থাকার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, মানুষের জীবন ডেঙ্গু থেকে নিরাপদ নয়, বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিএনপি থেকে নিরাপদ নয়।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category