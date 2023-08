এই অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে: প্রধানমন্ত্রী

রবিবার, ২০ আগস্ট, ২০২৩

রবিবার, ২০ আগস্ট, ২০২৩

সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার দেশকে এগিয়ে নিচ্ছে মন্তব্য করে দলটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে। রোববার (২০ আগস্ট) সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে নবনির্মিত দুটি ভবনের উদ্বোধন ও একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে তিনি এ কথা বলেন।বিগত বছরগুলোতে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ ধারাবাহিকভাবে গণতান্ত্রিক সরকার চলছে। দেশে একটা স্থিতিশীলতা চলছে, যদিও এর মধ্যে আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ, অগ্নিসন্ত্রাস অনেক কিছুই মোকাবিলা করতে হয়েছেতারপরও কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে। জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে টানা তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই তারা আমাকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে বার বার তাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন বলেই এই কাজগুলো (দেশের উন্নয়ন) আমরা করতে পেরেছি। ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যের কথা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আজ আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। তিনি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশে আমাদের স্মার্ট জনগোষ্ঠী হবে, স্মার্ট ইকোনোমি হবে, স্মার্ট সোসাইটি হবে, স্মার্ট সরকার হবে। সেটা সামনে নিয়েই আমরা সব ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন জনগোষ্ঠী, সমাজ, সরকার ও দেশকে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে কোনো ক্ষুধা-দারিদ্র্য থাকবে না, ভূমিহীন মানুষ ঘর পাবে, প্রতিটি মানুষের জীবনমান উন্নত হবে। তিনি বলেন, আমি এটুকু চাই, আমাদের দেশটা সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। সেটাই আমাদের লক্ষ্য। এতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নবনির্মিত ‘বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন’ ও ‘তথ্য কমিশন ভবন’ উদ্বোধন করেন। এছাড়া ‘বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ’ প্রকল্পের ভবন নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর করেন

