ছাত্রলীগের সমাবেশ পেছাল

এইচএসসি পরীক্ষা ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন না হওয়ায় পূর্বনির্ধারিত ৩১ আগষ্টের বদলে ১ সেপ্টেম্বর ছাত্রসমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। এই সমাবেশ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হবে বলে শনিবার ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব স্মরণে অনুষ্ঠেয় এ সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে

