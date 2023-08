বিএনপি জন্ম থেকেই পাকিস্তানি এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে: নাছির।

বিএনপি জন্ম থেকেই পাকিস্তানি এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে: নাছির।

Reporter Name Update Time : রবিবার, ২০ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : রবিবার, ২০ আগস্ট, ২০২৩ ১১ Time View

চট্টগ্রাম: মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, বিএনপি নামক দলটি রাজাকার, আলবদর ও যুদ্ধাপরাধীদের ঘাঁটি। ১৫ আগস্ট ট্র্যাজেডির মূলহোতা জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর রাজাকার, আলবদর, যুদ্ধাপরাধী ও বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পুনবার্সিত করেছেন।পাকিস্তান থেকে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমকে ফিরিয়ে এনে নাগরিকত্ব দিয়েছেন। আসলে বিএনপিতে রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধীদের একতরফা আধিক্য রয়েছে। বিএনপি জন্ম থেকে এখন পর্যন্ত পাকিস্তানি এজেন্ডা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছে। রোববার (২০ আগস্ট) বিকেলে পতেঙ্গা থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান বক্তার বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, বঙ্গনন্ধুকে হত্যার পরও ষড়যন্ত্রকারীদের খায়েস অনুযায়ী বাংলাদেশ পাকিস্তান হয়নি। এবং কখনো হবে না। আমরা রাজপথে ছিলাম, আছি এবং থাকবোই। রাজপথে যারা গণতন্ত্রের নামে অরাজকতা ও নাশকতা চালাবে তারেদ বিরুদ্ধে আমরা সম্মুখ লড়াইয়ে সর্বদা প্রস্তুত। পতেঙ্গা থানা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক আব্দুল হালিমের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম আহ্বায়ক এএসএম ইসলামের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহতাব উদ্দীন চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ সভাপতি নঈম উদ্দীন চৌধুরী, খোরশেদ আলম সুজন, আলতাফ হোসেন চৌধুরী বাচ্চু প্রমুখ

