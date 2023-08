রাজধানীতে ৩ যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু।

Reporter Name Update Time : রবিবার, ২০ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : রবিবার, ২০ আগস্ট, ২০২৩ ১২ Time View

পুলিশ বলছে, গত শুক্রবার তারা গাজীপুর এলাকায় নৌপথে পিকনিকে গিয়ে মদপান করেছিলেন।এরপর তারা একে একে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। এদের মধ্যে মনির ও সানির দুজনের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। রোববার (২০ আগস্ট) বাড্ডা থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আব্দুর রউফ এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বাড্ডায় তিন যুবকের মৃত্যুর বিষয়ে জানা গেছে, যারা পিকনিকে গিয়েছিলেন তাদের কারো বাসা বাড্ডা, কারো বাসা ভাটারা এলাকার পাশাপাশি। অন্য জায়গায়ও আছে। বাড্ডা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শাকিল মাহমুদ অলটাইম নিউজকে বলেন, মনির, হাসান ও সানি নামে তিনজন মারা গেছে। এদের মধ্যে মনির ও সানির দাফন সপূন্ন হয়েছে। আর হাসানের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. শহিদুল্লাহও তিনজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। অপর দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি সূত্র জানায়, মদ্যপানের ঘটনায় বেশ কয়েকজন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। ঢামেক থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড্ডার স্বাধীনতা সরণী এলাকায় বাসায় ফিরেছেন ওই পিকনিকে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী সিয়াম (১৯) তার বাবার সোহাগ মিয়া বলেন, গত শুক্রবার নৌপথে সিয়ামসহ তার বন্ধুরা মিলে গাজীপুর পুবাইল এলাকায় পিকনিকে যায়। সেখানে তারা কিছু খেয়েছিল। আমার ছেলে সেখান থেকে ঘুরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এছাড়া এই ঘটনায় আরো অনেকেই চিকিৎসা নিয়েছেন।

