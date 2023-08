ধামরাই উপজেলার বালিয়া ইউনিয়নে ১২ গরুর মৃত্যু।

ধামরাই উপজেলার বালিয়া ইউনিয়নে ১২ গরুর মৃত্যু।

Reporter Name Update Time : সোমবার, ২১ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ২১ আগস্ট, ২০২৩ ১৬ Time View

মো:সুমন মিয়া বিশেষ প্রতিনিধিঃ মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মত ঘটনা, ২-৩ বছর আগে চড়া মূল্যে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে মাত্র ৬ টি গরু নিয়ে শুরু করে আসাদ খান এগ্রো ফার্মের মালিক আসাদ খান, ঘটনা টি ঘটেছে ধামরাই উপজেলার বালিয়া কাজী পাড়া গ্রামে, ধীরে ধীরে গরুর সংখ্যা বাড়িয়ে ৬ টি থেকে ১৫ টি করেন তিনি, প্রতিদিনের মত আজ সকালে গরু গুলো কে খর দিয়ে চলে যায় সে, কিছুক্ষণ পর হাতের কাজ কর্ম শেষ করে খামার পরিষ্কার করার জন্য যায় সে, খামারের ভিতর প্রবেশ করে দেখে গরু আচমকা কেমন যানি করছে, তার বেশ কিছু সময় একে একে ফার্মে থাকা ১২ টি গরু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বড় বড় শ্বাস নিতে থাকে এমন অবস্থায় ডাক্তার কে খবর দিলে তারা দ্রুত ঘটনা স্থানে যায়, ৬ সদস্য বিশিষ্ট ডাক্তার টিম সহ এলাকাবাসী টানা ২-৩ ঘন্টা ধরে চেষ্টা করেও ১২ টি গরু গুলোকে বাঁচাতে পারেনি, এ বিষয়ে সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে ডাক্তার বলছেখাবারে বিষক্রিয়ার কারনে একসঙ্গে এমন ১২ টি গরুর মৃত্যু হতে পারে, তবে এলকাবাসীর দাবি শত্রুতা করে কেউ খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে গরু গুলোকে হত্যা করেছে।

