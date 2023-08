বদরগন্জে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৪ বছরের শিশুর মৃত্যু।

বদরগন্জে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৪ বছরের শিশুর মৃত্যু।

গতকাল ২০ আগস্ট২০২৩ রোববার বিকালে বদরগঞ্জ উপজেলার লোহানীপাড়া ইউপির কাঁচাবাড়ি নয়াপাড়া গ্রামের সেরাজুল ইসলামের বসতবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘরের সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়, এ সময় ঘরে থাকা সিরাজুল ইসলামের কন্যা সন্তান সিনহা (৪) নামের এক শিশুর আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে।

এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পাট খড়ি সংরক্ষণ করার জন্য পাট খড়ির আশ আগুনে পুড়ানো হয়। মুহুর্তেই দাউদাউ করে আগুনের লেলিহান শিখা বাড়ির চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। স্থানীয়রা উপজেলা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

বদরগঞ্জ উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের লিডার আফজাল হোসেন অলটাইম নিউজকে জানান, ঘটনাস্থলে এসে আগুনের নিভানোর পরে সিরাজুল ইসলামের কন্যা সন্তান সিনহা নামের এক মেয়ের পোড়া দেহ উদ্ধার করা হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় চার লক্ষ টাকা ।

