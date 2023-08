সৌদির খেঁজুর চাষ হচ্ছে বাংলাদেশে!

Reporter Name Update Time : সোমবার, ২১ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : সোমবার, ২১ আগস্ট, ২০২৩ ৫ Time View

আমাদের দেশের মাটির মতো, এত সুন্দর মাটি, জলবায়ু ও পরিবেশ পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।আমাদের দেশের মোট আয়তনের ৫৬ শতাংশ জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফল/ ফসলের চাষ হয়। দেশীয় ফসলের পাশাপাশি এখন ভিনদেশী অনেক ফলের চাষ হচ্ছে আমাদের দেশে। তেমনি, দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়িতে চাষ হচ্ছে বিভিন্ন জাতের সৌদি খেঁজুর। আমাদের দেশে খেঁজুর এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। শুধু রমজান মাসেই বাংলাদেশে ২৭ থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন খেজুরের চাহিদা রয়েছে আর এর পুরোটাই মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হয়। তবে আমাদের দেশের মাটিতেও একই মানের খেঁজুর চাষ সম্ভব। আসছে বাংলাদেশে খেঁজুর চাষ এবং পরিচর্যা নিয়ে একটি প্রতিবেদন।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category