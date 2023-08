২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ মিছিল ও বঙ্গবন্ধুর প্রকৃতিতে পুষ্পমাল্য প্রদান।

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ, ছাত্রলীগ,স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং সকল অঙ্গসংগঠনের বিক্ষোভ মিছিল শেষে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃতিতে পুষ্পমাল্য প্রদান।

উক্ত বিক্ষোভ মিছিলে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিঃ জনাব আব্দুল হায় (এম পি) বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকঃ সাইদুলকরিম মিন্টু ও যুবলীগ, ছাত্র লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতকর্মীরা

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশে নৃশংস গ্রেনেড হামলা চালানো হয়।ওই হামলায় আওয়ামী লীগের আইভি রহমানসহ ২৪ জন নিহত হন, আহত হন কয়েকশ নেতাকর্মী। সেদিন অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও বিস্ফোরণের শব্দে শেখ হাসিনার শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

