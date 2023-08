ইবিতে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ; ৮ কর্মী বহিষ্কার।

Reporter Name Update Time : মঙ্গলবার, ২২ আগস্ট, ২০২৩

ইবি প্রতিনিধি: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) গত রবিবার শোকের আলোচনা শেষে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় ৮ কর্মীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২২ আগস্ট) সকাল ৯ টায় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাত ও সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয় স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি সূত্রে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের জরুরি সিদ্ধান্ত মোতাবেক জানানো হয়, গত রবিবার শোকের আলোচনা শেষে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রেক্ষিতে সংগঠনবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে শাখা ছাত্রলীগের ৮ কর্মীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃতরা হলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হল শাখার কর্মী সাব্বির খান, শামীম রেজা, আকিব মাসুদ অনুভব, আব্দুল কাদের ও পারভেজ হোসেন বানাত। শেখ রাসেল হল শাখার আশিক কুরাইশী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল শাখার শাহদুল্লাহ সিদ্দিকী সাইমুন ও তাসিন আজাদ। একইসাথে সাময়িক বহিষ্কৃতদের স্থায়ী বহিষ্কারের জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের কাছে আবেদন করে শাখা ছাত্রলীগ। উল্লেখ্য, গত রোববার সকালে ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা শেষে মিলনায়তন থেকে বের হওয়ার সময় কথা-কাটাকাটি শুরু করে শেখ রাসেল হল ও জিয়াউর রহমান হল শাখার ছাত্রলীগ কর্মীরা। পরে তাদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল শাখার ছাত্রলীগ কর্মীরাও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষের ঘটনায় ৮ ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। ‘মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব’ শীর্ষক এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ আসনের সাংসদ মাহবুবউল আলম হানিফ। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন আওয়ামী লীগের ঝিনাইদহ জেলার শাখার সভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুল হাই (এম পি)

