ঈশ্বরদীতে স্ত্রীর আপত্তিকর ছবি ভাইরাল করায় স্বামী গ্রেফতার।

সজিব হোসেন Update Time : মঙ্গলবার, ২২ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ২২ আগস্ট, ২০২৩ ১০ Time View

ঈশ্বরদীতে স্ত্রীর আপত্তিকর ছবি ভাইরাল করায় পর্নোগ্রাফি মামলা, স্বামী গ্রেফতার। পাবনা প্রতিনিধিঃ পাবনার ঈশ্বরদীতে সাবেক স্ত্রীর পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের করা একটি মামলায় সাগর মন্ডল(২৭) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঈশ্বরদী থানা পুলিশ। সাগর মন্ডলের সাবেক স্ত্রী জান্নাতুল নেসা বাদী হয়ে ঈশ্বরদী থানায় এ মামলাটি করেন। শনিবার (১৯ আগষ্ট ) সন্ধ্যার দিকে আসামীর নিজ বাড়ি থেকে সাগর মন্ডলকে আটক করে ঈশ্বরদী থানা পুলিশ। পরে তাকে (২০ আগষ্ট) সকালে দিকে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়। গ্রেপ্তারকৃত সাগর মন্ডল উপজেলার দাশুড়িয়া ইউনিয়নের নওদাপাড়ার গ্রামের মোঃ দাউদ মন্ডলের ছেলে। মামলা সূত্রে জানা যায়, জান্নাতুল নেসা তার সাবেক স্বামী সাগর মন্ডলের ব্যবহৃত ফোনে কিছু আপত্তিকর ছবি থেকে যায়। পরে সাগর মন্ডল জান্নাতুল এর বর্তমান স্বামীর ছবিদিয়ে প্রোফাইল পিকচার করে একটি ফেক আইডি খোলে। সেই ফেক আইডি থেকে জান্নাতুলের আপত্তিকর ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। জান্নাতুল তার বর্তমান স্বামীর সঙ্গে গিয়ে নিষেধ করতে গেলে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং আসামি সাগর মন্ডল হুমকি দেয় যে জান্নাতুল নেসা তার জীবনে ফিরে না এলে সাগর মন্ডলের কাছে থাকা আপত্তিকার সব ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিবে। তাই জান্নাতুল নেসার সম্মান রক্ষার্থে বাদী হয়ে তার সাবেক স্বামী সাগর মন্ডল এর নামে মামলাটি দায়ের করে।

এই বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঈশ্বরদী থানার সাব-ইন্সপেক্টর ইকবাল মাহমুদ।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category