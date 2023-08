গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ২০হাজার পিস ইয়াবা ও হেরোইনসহ গ্রেফতার ২।

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ২০হাজার পিস ইয়াবা ও হেরোইনসহ গ্রেফতার ২।

Reporter Name Update Time : মঙ্গলবার, ২২ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ২২ আগস্ট, ২০২৩ ২০ Time View

মো. ইলিয়াস চৌধুরী, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর বাজার এলাকায় মঙ্গলবার বিকেলে তিতাস গ্যাসের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চলাকালীন সময়ে একটি ফ্লাট বাসা থেকে ২০হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৫০০গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ভাবি ও দেবরকে আটক করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ব্রাক্ষণবয়ড়া গ্রামের হবিবুর রহমানের ছেলে মানিক হোসেন (২৭) ও তার ভাবি সুমাইয়া রহমান ওরফে স্বর্ণা (২৪)। ঘটনার পর থেকে মানিকের বড় ভাই আলিফ হোসেন পলাতক রয়েছে। কালিয়াকৈর থানাধীন মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. শহিদুল ইসলাম জানান, কালিয়াকৈর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় তিতাসের অবৈধ গ্যাস উচ্ছেদ অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। আদালত পরিচালনা করেন কালিয়াকৈর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অনিন্দ্য গুহ। এসময়ে তিতাসের কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যরাও ছিলেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত সফিপুর বাজার এলাকার ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল নামের ঔষধ কারখানার উল্টোপাশে আপন নিবাস নামের একটি বাড়ির গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজ করতেছিল। এসময়ে আপন নিবাসের তৃতীয় তলা থেকে একটি ব্যাগ নিচে পড়ে। ওই ব্যাগের ভিতর থেকে তিন হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে পুলিশ ওই ফ্লাটের ভিতরে তল্লাশী করে ৫০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে এবং মাদক ব্যবসায়ী মানিক হোসেন ও তার ভাবি সুমাইয়া রহমান ওরফে স্বর্ণাকে গ্রেপ্তার করে। সুমাইয়ার স্বামী আলিফ হোসেন পলাতক রয়েছে।

তিনি আরো জানান, গত তিন মাস ধরে তারা ওই বাড়ির একটি ফ্লাটে ভাড়া থেকে এলাকায় মাদক ব্যবসা করে আসছিল। আশপাশে পুলিশ দেখে মাদকের ব্যাগ ছুড়ে ফেলে দেয়। আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্ধ্যার দিকে তাদের ফ্লাটে আবার তল্লাশী চালিয়ে একটি এসির ভিতর থেকে আরো ১৭ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এনিয়ে মোট ২০হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কালিয়াকৈর থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতার ও পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় সাতটি মাদক মামলা রয়েছে। কালিয়াকৈর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অনিন্দ্য গুহ জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে অবৈধ ২০টি রাইজার ও ২৫০টি চুলার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। সেখানে ৬জন অবৈধ গ্রহককে ৭০হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া অভিযান করার সময় মাদকসহ দুই জনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category