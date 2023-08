বাল্যবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, দুই চাচার কারাদণ্ড।

বাল্যবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, দুই চাচার কারাদণ্ড।

Reporter Name Update Time : মঙ্গলবার, ২২ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ২২ আগস্ট, ২০২৩ ১৩ Time View

উজ্জ্বল রায়, জেলা প্রতিনিধি নড়াইল : নড়াইলের কালিয়ায় জন্ম নিবন্ধনের জাল সনদ তৈরি করে দশম শ্রেণির ছাত্রীকে বাল্যবিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় দুই চাচাকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

উজ্জ্বল রায়, জেলা প্রতিনিধি নড়াইল থেকে জানান, সোমবার (২১ আগস্ট) বিকেলে কালিয়া উপজেলার পাঁচগ্রাম ইউনিয়নের সাতবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

গোপন সংবাদ পেয়ে অভিযান চালায় কালিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রদীপ রায় দীপন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দু’জনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

কালিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রদীপ্ত রায় দীপন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সাজাপ্রাপ্ত দুই চাচা হলেন- মিজানুর শেখ (৪২) ও হাফিজুর শেখ (৩৭)।

এ সময় বাল্য বিয়ে বন্ধ করে দেন ও রান্না করা খাবার পাশের একটি এতিম খানায় দিয়ে দেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, একজন বিকেলে জন্মসনদ জাল করে বেশি বয়স দেখিয়ে কিশোরীকে (১৫) বিয়ে দেওয়া হচ্ছে- এমন খবর পেয়ে বিয়ে বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিয়ে বন্ধ করা হয়। ওই কিশোরীর বাবা লিবিয়া প্রবাসী হওয়ায় এ বিয়েতে সহযোগিতা ও অভিভাবক ছিলেন তার দুই চাচা। এ অপরাধে তাদেরকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রদীপ্ত রায় দীপন অলটাইম নিউজকে জানান, জাল জন্মসনদ দিয়ে বাল্যবিবাহ দেওয়ার চেষ্টায় দু’জনকে জেল দেওয়া হয়েছে। কীভাবে তারা জাল সনদ তৈরি করেছে সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

