সুন্দরগঞ্জে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাঝে ভেড়া বিতরণ।

জয়ন্ত সাহা যতন Update Time : মঙ্গলবার, ২২ আগস্ট, ২০২৩

জোলা প্রতিনিধিঃ গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় সমতল ভূমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাঝে ভেড়া বিতরণ করা হয়েছে। ২২ আগষ্ট মঙ্গলবার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা প্রাণিসম্পদ ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে এসব ভেড়া ও ফিড সুফল ভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণ উপলক্ষে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন- ২৯’গাইবান্ধা-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস‍্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী।

অন‍্যান‍্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা নিবার্হী অফিসার মোহাম্মদ নূর-এ-আলম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাশিদুল কবির সহ প্রকল্পের উপকার ভোগী ও প্রাণিসম্পদ অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ। প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ফজলুল করিম বলেন, এ উপজেলায় আজ ৬৬ টি সুফলভোগী পরিবারের মাঝে ভেড়া ও ফিড বিতরণ করা হয়।প্রতি পরিবারকে দুইটি করে ভেড়া ও ৩মাসের জন্য ২৭ কেজির এক বস্তা করে ফিড দেওয়া হয়েছে।

