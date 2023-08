সুন্দরবনের গঙ্গাচরণ থেকে হরিণের মাংস পা মাথা উদ্ধার।

কয়রা প্রতিনিধি,খুলনা খুলনার কয়রা কোস্ট গার্ডের অভিযানে ১১ কেজি হরিণের মাংস,৮টি পা, ২টি মাথা ও ২টি হরিণের চামড়া জব্দ। রবিবার (২০ আগস্ট) দিবাগত আড়াইটার দিকে সুন্দরবনের গঙ্গাচরণ এলাকা থেকে জব্দ করা হয়। এসময় পাচার কারিরা কোস্ট গার্ডদের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। এসময়

জব্দকৃত হরিণের মাংস, পা, মাথা ও হরিণের চামড়া কোবাদক ফরেস্ট অফিস সাতক্ষীরা রেঞ্জের স্টেশন কর্মকর্তা এম মোবারক হোসেন এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

কোস্ট গার্ড সূত্রে জানাযায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন অধিনস্থ বিসিজি স্টেশন কয়রা উপজেলার গঙ্গাচরণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ১১ কেজি হরিণের মাংস, ০৮ টি পা, ০২ টি মাথা ও ০২ টি হরিণের চামড়া জব্দ করা হয়। এসময় কোস্ট গার্ড এর উপস্থিতি বুঝতে পেরে রাতের অন্ধকারে হরিণের মাংস ও পাচার কারীরা জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

২১ আগষ্ট সোমবার দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন কোস্টগার্ড পশ্চিম জন মংলা সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট মোঃ মুনতাসির ইবনে মহসীন। তিনি আর বলেন, গার্ড পশ্চিম জোনের এখতিয়ারভূক্ত এলাকাসমূহে বিভিন্ন মেডিকেল ক্যাম্পেইন এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা পাশাপাশি সুন্দরবনে জলদস্যুতা, বনদস্যুতা, ডাকাতি দমন, মাদক নিয়ন্ত্রন ও জননিরাপত্তায় পাশাপাশি উপকূলীয় নদী ও সমুদ্র এলাকায় যে কোন ধরনের উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

