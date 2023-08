সেচ্ছাসেবক লীগের আনন্দ মিছিল।

Reporter Name Update Time : মঙ্গলবার, ২২ আগস্ট, ২০২৩

নরসিংদীর মনোহরদীতে সেচ্ছাসেবক লীগের আনন্দ মিছিল। নরসিংদী প্রতিনিধিঃ সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,জননেত্রী শেখ হাসিনা এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মনোহরদী উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের নেত্রীত্বে এক আনন্দ মিছিল বের করে।আনন্দ মিছিলটি মনোহরদী পৌরসভা চত্বরে এসে শেষ হয়।মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বক্তারা বর্তমান সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরেন।

