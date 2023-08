হাইওয়ে পুলিশের অভিযানে মাদক সহ ১জন আটক।

হাইওয়ে পুলিশের অভিযানে মাদক সহ ১জন আটক।

সরাইল উপজেলা থেকেঃ এম বাদল খন্দকার।৷ ৷ ৷ ৷ ৷ ব্রাক্ষনবাড়ীয়া “৪, কেজি গাঁজা সহ একজনকে আটক করেছে হাইওয়ে পুলিশ।(২২আগষ্ট) সকালে ঢাকা সিলেট মহাসড়কের বিশ্বরোড মোড়ে ওয়ালটন শো রুমের সামনে থেকে গোপন সংবাদের ভিওিতে ঢাকা যাওয়ায় জন্য অপেক্ষামান ছিল যাএীর ব্যাগ তল্লাশি করে কষ্টেপ দ্বারা বাঁধা অবস্থায় ” চার কেজি গাঁজা সহ তাকে গ্রেফতার করে খাটিহাতা হাইওয়ে পুলিশ।আটকৃত লোক টি বাড়ী চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচর উপজেলার উওর মল্লিকপুর গ্রামের মোঃ তাজিল ইসলাম এর ছেলে মোঃ তরিকুল ইসলাম বাদশা,৩৫, এ ব্যাপারে খাঁটি হাতা হাইওয়ে থানায় অফিসার ইনচাজ ওসি আকুল চন্দ্র বিশ্বাস অলটাইম নিউজকে জানান চার কেজি গাঁজা সহ তরিকুল ইসলাম নামে একজনকে আটক করা হয়েছে। আসামীর বিরুদ্ধে সরাইল থানায় মামলা প্রকৃয়াধীন। তিনি আরো বলেন হাইওয়ে পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযান আব্যাহত থাকবে।

