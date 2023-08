অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান, গ্রেফতার ২।

Reporter Name Update Time : বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩ ১৬ Time View

সীতাকুণ্ড থানার ছিন্নমূল পাথরিঘোনা এলাকায় দুর্গম পাহাড়ে অস্ত্র তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে দুইজনকে গ্রেফতার করে র‌্যাব-৭। এ সময় তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- একই এলাকার মৃত নুরুল আলমের ছেলে মো.জাহাঙ্গীর আলম (৩৯) ও মো. ইউসুফের ছেলে মো. ইমন (২৪)। র‌্যাব-৭ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক তাপস কর্মকার বাংলানিউজকে বলেন, ছিন্নমূল পাথরিঘোনা দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় জাহাঙ্গীর আলমের বাগান বাড়িতে অবৈধভাবে বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করে ক্রয়-বিক্রয় করার গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (২২ আগস্ট) সকালে অভিযান চালিয়ে জাহাঙ্গীর ও ইমনকে গ্রেফতার করা হয়।বাগান বাড়ির টিনের দোচালা ঘরের ভিতর থেকে সদ্য প্রস্তুতকৃত ৩টি লোকাল গান, ১টি রাম দা এবং অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। তিনি আরও বলেন, গ্রেফতারকৃতরা জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন- তারা দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধভাবে দেশিয় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র স্থানীয় জলদস্যু, মাদক ব্যবসায়ী এবং ডাকাত দলের সদস্যদের কাছে বিক্রি করে আসছে।গ্রেফতারকৃতরা ৭-৮ বছর ধরে অস্ত্র তৈরির পেশায় জড়িত। তারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সকলের দৃষ্টি এড়াতে মাঝে মাঝে লোক দেখানো কৃষিকাজ করতো।মো. জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে সীতাকুণ্ড থানায় অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, বিশেষ ক্ষমতা, ডাকাতির প্রস্তুতি, মাদকদ্রব্য পাচার সহ মোট আটটি মামলা রয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category