কালো পতাকা মিছিলের রুট জানাল বিএনপি রাজধানীতে।

মানতাশা জাহান মাইশা Update Time : বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩ ৫ Time View

সরকার পতদ্যাগের এক দফা দাবিতে আগামী ২৫ আগস্ট রাজধানীতে যে দুটি কালো পতাকা মিছিল করবে তার রুট জানিয়েছে বিএনপি। বুধবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা মেট্রোপলিটন (ডিএমপি) পুলিশ কমিশনারের কাছে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির পক্ষ থেকে পৃথক দুটি চিঠি দিয়ে এই রুটে মিছিল করার অনুমতি চাওয়া হয়। ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্ববায়ক কমিটির (দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত) সদস্য এ বি এম এ রাজ্জাক স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, তাদের কমিটির উদ্যোগে কালো পতাকা মিছিলটি শ্যামলী স্কয়ার-রিংরোড-শিয়া মসজিদ-তাজমহল রোড-নুরজাহান রোড-মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড হয়ে বছিলা চৌরাস্তায় গিয়ে শেষ হবে। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির (দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত) সদস্য সাইদুর রহমান মিন্টু স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, তাদের কমিটির উদ্যোগে কালো পতাকা মিছিলটি নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে আরামবাগ-মতিঝিল-শাপলা চত্বর-ইত্তেফাক মোড়-রাজধানী মার্কেট মোড় হয়ে নারিন্দা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হবে। উভয় চিঠিতে গণমিছিলের অনুমতি ও প্রয়োজনী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ডিএমপি কমিশনারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। দুটি কালো পতাকা মিছিলই বিকেল ৩টায় শুরু হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ওই চিঠিতে কালো পতাকা মিছিলের পরিবর্তে গণমিছিল উল্লেখ করা হয়।

Please Share This Post in Your Social Media

More News Of This Category